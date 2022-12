"Temptation Island VIP": Stinksauer! Michelle schießt gegen das RTL-Format

In der aktuellen Staffel von "Temptation Island VIP" stellen sich Michelle Daniaux und ihr Freund Gigi Birofio dem Treuetest. Zwei Wochen lang verbringen sie getrennt von einander und müssen den Single-Männern bzw. Single-Frauen widerstehen. Im sogenannten Lagerfeuer bekommen sie dann Szenen vom jeweils Anderen gezeigt, um sehen zu können, was der Partner in der Zeit so treibt. In der letzten Folge ging Gigis Verhalten für Michelle zu weit: Sie meint gesehen zu haben, wie Gigi ein Kuss einer Verführerin zuließ!

Michelle rannte unter Tränen weg und beschimpfte ihren Freund auf Übelste. Doch scheinbar soll die vermeintliche Kuss-Szene nicht alles gewesen sein, was die Blondine sehen bekam...

