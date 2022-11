"Temptation Island VIP": Alles Fake! Jetzt schießt Aleks gegen die Produktion

In seiner Instagram-Story macht Aleks jetzt seinem Ärger zur neuesten Folge Luft: "Dies ist eine TV-Show, die nur einen absoluten Bruchteil der Ereignisse so widerspiegelt, um für maximales Entertainment zu sorgen", erklärt er. Anschließend wirft der 31-Jährige dem Sender vor, dass einiges falsch dargestellt werden würde: "Es werden wichtige Momente bewusst nicht gezeigt oder Bilder in einem falschen Kontext gezeigt, um euer Interesse an der Show maximal zu pushen."

Wie seine (Ex-) Freundin Christina unter diesen Aufnahmen leiden muss, nimmt Aleks besonders mit: "Ich sehe die Bilder, wie Christina leidet, ebenfalls das erste Mal und es zerfetzt mir mein eigenes Herz, das mitanzusehen", gesteht er.

Auch durch die Kuppelshow "Der Bachelor" wurden schon einige Promi-Damen bekannt. Seht im Video, für wen die Show das Karrieresprungbrett war!