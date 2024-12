Temptation Island VIP: Rebecca Ries sicher – Adrian wäre "mir fremdgegangen"

Bei "Temptation Island VIP" wollen auch 2024 wieder vier Promi-Pärchen ihre Beziehung testen. Doch das Experiment bestehen mal wieder nicht alle Paare. Adrian Alian beendete "Temptation Island" vorzeitig und damit auch die Beziehung zu Rebecca Ries. Fremdgegangen ist allerdings keiner von beiden. Dass es dabei geblieben wäre, bezweifelt zumindest eine stark: Rebecca.

Adrian warf ihr in der Sendung immer wieder vor, nur so stark zu flirten, weil sie ihm sein Fremdgehen in der Vergangenheit nicht verziehen habe und sie nur Rache nehmen wollte. Für Rebecca absolut unverständlich. "Dazu sag ich gar nichts, denn wir wissen beide, dass das überhaupt nicht stimmt", zeigt sie sich im Interview mit InTouch Online bei den "Reality Awards" verärgert.