Giulia Siegel & Ludwig Heer: Trennung nach Tränen-Kollaps? Jetzt kommt es raus!

"Temptation Island VIP" ist eine wahre Achterbahn der Gefühle! Ludwig Heer ließ es in der Männervilla bisher ziemlich krachen. Als seine Freundin Giulia Siegel die Aufnahmen zu Gesicht bekam, brach sie in bittere Tränen aus. "Es steht gerade mein komplettes Leben auf dem Kopf! Es tut echt weh. Das ist nicht Spaß haben. Das ist kein Flirt. Das ist große Scheiße, was er gemacht hat. Ich würde Ludwig gerade so gerne links und rechts eine mitgeben", schluchzte sie. Ist die Trennung damit besiegelt?

