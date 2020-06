Teppichluder Janina Youssefian turtelt mit Ronald Schill in Rio!

Nun werden sich die zwei wiedersehen, die ehemalige Gespielin von Poptitan Dieter Bohlen will Ronald Schill in Brasilien besuchen. In Rio de Janeiro hat er sein bescheidenes Domizil.

Bescheiden trifft es, der ehemalige Hamburger Innensenator lebt in einem Armenviertel in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Grund genug für das Luxus-Mädchen in ein Hotel zu ziehen.

Janina erklärte "Bild" gegenüber: "Er wollte natürlich, dass ich bei ihm schlafe, aber das ist mir zu gefährlich in den Favelas. Außerdem bin ich aus Hamburg einen anderen Lebensstandard gewohnt."

Wie viel Platz für Romantik bleibt da noch? Schill steht auf Janina, das ist klar. Madame gibt sich jedoch eher abweisend: "Ich möchte auch nicht, dass er sich wieder Hoffnungen macht. Er ist zwar ein guter Freund von mir und ich mag seine Art , aber ein Paar werden wir nie."

Im Endeffekt geht es beiden dann doch nur ums Geld und die Hoffnung auf ein bisschen Fame. Zu sehen ist die Reunion der ehemaligen Promicontainer-Insassen nämlich bei "Goodbye Deutschland Die Auswanderer" auf VOX.