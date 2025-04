"The 50": Aleks Petrovic rechnet nach Exit ab – hat Paco Herb absichtlich verloren?

In Folge 9 von "The 50" kommt es zum nächsten großen Drama im Schloss: Aleks Petrovic (32) muss überraschend gehen – und macht nun in einem Instagram-Reel seinem Frust Luft. Seine Theorie: Allianzpartner Paco Herb (29) hat beim Spiel absichtlich verloren, um ihn aus dem Rennen zu werfen, da er ein starker Konkurrent ist!