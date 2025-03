The 50: Ersatz für Georgina Fleur – ER ist der 51. Kandidat!

Mit Matthias Mangiapane (41) konnte Prime Video einen alten Hasen zur "The 50"-Rückkehr überreden. In Staffel 1 schied Matthias erst kurz vor dem Finale aus, diesmal könnte es für ihn noch besser laufen. Durch den späteren Einstieg in die Show hat Matthias auf jeden Fall schon einen Vorteil, er muss nur 10 Episoden überstehen. Ob das für den Sieg reicht, erfahren wir spätestens im "The 50"-Finale am 14. April 2025.