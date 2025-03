"The 50": Nach Aus - Sandra Sicora & Nikola Glumac haben es getan

Das war wohl ein kurzer Aufenthalt! Reality-Star Sandra Sicora (32) musste "The 50" schon in Folge 2 verlassen. Bitter? Nicht für sie! In ihrer Instagram-Story machte sie ihren Fans klar: "Ich find’s schade, hätte sehr gerne weiter gekämpft. Aber letztendlich war ich doch froh, wollte mit dem Großteil meine Zeit eh nicht gerne verbringen." Autsch! Klingt ganz so, als hätte Sandra mit den anderen Kandidaten sowieso nicht viel anfangen können. Dafür konnte das hübsche Reality-Sternchen noch einmal in den Urlaub fahren. Mit niemand Geringeren als dem ebenfalls ausgeschiedenen Nikola Glumac (29)!