"The 50" Staffel 2: Wer ist der Löwe?

In den Tiefen des "The 50"-Abspanns, den sich eigentlich nie jemand ansieht, verbirgt sich die Lösung: Der Comedian Jan van Weyde ist in der 2. Staffel wieder die offizielle Stimme der Show, auch in Staffel 1 von "The 50" war seine verzerrte Stimme bereits zu hören. Diesen Fakt bestätigt van Weyde auch noch einmal in einem Insta-Video, in dem er im Tonstudio zu sehen und hören ist.