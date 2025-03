"The 50" Staffel 2: Stream, Teilnehmer & Zeiten zu den Folgen!

"The 50" Staffel 2 erscheint in vier Blöcken, jede Woche gibt es vier neue Episoden bei Prime Video zu sehen. So sieht der genaue Zeitplan aus:

Folgen 1-4: Start am Montag, 24. März

Folgen 5-8: Start am Montag, 31. März

Folgen 9-12: Start am Montag, 7. April

Folgen 13-16 (Finale): Start am Montag, 14. April

Online sind die neuen Folgen jeweils in den frühen Morgenstunden. Staffel 1 von "The 50" hatte nur 14 Episoden zu bieten, dieses Jahr erwartet euch also noch mehr Chaos und Drama. Erneut geht es um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro, die durch Spiele erhöht oder verringert werden kann.