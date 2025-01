"LOL: Last One Laughing": Staffel 6 kommt – 10 neuen Kandidaten stehen fest!

"LOL: Last One Laughing" ist innerhalb kürzester Zeit zu einer festen Größe in der Streamingwelt geworden. Das Konzept ist dabei so einfach wie genial: Prominente müssen sich unter der Leitung von Michael "Bully" Herbig gegenseitig zum Lachen bringen – während sie selbst ernst bleiben. Nach dem Halloween-Special, das im Herbst 2024 ausgestrahlt wurde, geht es im Frühjahr 2025 mit einer regulären Staffel weiter. Wer tritt diesmal an, und wie stehen die Chancen der Teilnehmer?