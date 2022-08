"The Biggest Loser": Teilnehmerin Ayca ist tot!

Es ist nicht das erste Mal, dass Ayca einen schweren Kampf führen musste. 2014 nahm die TV-Bekanntheit bei "The Biggest Loser"-Teens teil, um ihr Wunschgewicht zu erreicht. Sie schaffte es mit ihrem Durchhaltevermögen sogar ins Finale und berichtete voller Stolz, dass sie von ihrer Zukunft eine ganz genaue Vorstellung hat! So wollte sie Sängerin werden! Doch 2020 dann die Schocknachricht! Ayca erkrankte an einer schweren Form des Blutkrebs! "Mit 23 Jahren ist man definitiv zu jung, um diese Welt zu verlassen", schrieb sie damals unter ihren Aufruf zur Stammzellenspende. Diesen verfasste sie gemeinsam mit der deutschen Knochenmarkspenderdatei.

Doch obwohl sich Ayca stets voller Mut gegen ihre Krankheit stemmte, verlor sie nun den Kampf um ihr Leben. So heißt es auf dem "Instagram"-Kanal der Show: "Ruhe in Frieden, Ayca!" Das so eine Nachricht von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. Unter dem Beitrag sammeln sich schon jetzt einige Beileidsbekundungen! Wann eine Trauerfeier zu Ehren der TV-Kandidatin stattfinden wird, ist nicht bekannt! Bis jetzt gab ihr engeres Umfeld noch kein Statement zu Aycas Tod ab.