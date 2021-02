The Masked Singer: Enthüllt! Dieser Promi soll in einem Kostüm stecken

Schon jetzt wird bei Instagram heftig spekuliert, wer unter welchen Kostüm steckt. So denken viele der Quokka sein Faisal Kawusi, als Leopard wird beispielsweise jetzt schon Heidi Klum gehandelt.

Einer, der wirklich dabei sein könnte, ist aber Detlef D! Soost. Der wurde in dem BILD-Format "Stadt Land BILD" gefragt, wie die Proben zu "The Masked Singer" laufen. Seine Antwort. "Ich glaube ganz gut." So so.... Zwar fängt er danach an zu lachen und erklärt schnell, er würde bei der Sendung nicht mitmachen - doch stimmt das wirklich? "Wenn ich singe, ist das Körperverletzung. Meine Kinder rennen aus der Wohnung, wenn ich anfange zu singen", so der Sänger.

Ob er nun wirklich dabei ist, oder doch nicht - das erfahren die Zuschauer erst, wenn die Masken fallen...

Alle Infos zu "The Masked Singer" bekommt ihr im VIDEO: