The Masked Singer: Harte Abfuhr an ProSieben! Steffen Henssler mit deutlicher Ansage

Auf Nachfrage der Moderatorin Laura Wontorra, ob er nicht schon einmal an dem Format teilgenommen hätte, reagiert der Fernsehkoch schockiert. Zwar verneint er dies, fügt aber hinzu, schonmal eine Anfrage bekommen zu haben. "Als wenn ich kein Leben hätte. So viel Zeit habe ich gar nicht. Alle, die da mitmachen, haben ganz viel Zeit. Du musst da wohnen in der Nähe, darfst keinem was erzählen", erklärt Henssler. Dabei fiel der Name des 52-Jährigen schon des Öfteren im Zusammenhang mit einigen Kostümen der vorherigen Staffeln. Auch Koch-Kollege Nelson Müller traute sich schon, sein Gesangstalent dem Publikum zu präsentieren – und landete im Nilpferd-Kostüm 2020 sogar auf dem dritten Platz!