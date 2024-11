The Masked Singer: Kritik & miese Quote! Droht der Show jetzt das Aus?

Die neue Staffel startete gleich mit zwei hintereinanderfolgenden Sendungen. Fünf Masken performten am Samstag, fünf Masken am Sonntag auf. Außerdem trat das feste Rateteam, Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51), in jeder Sendung gegen ein wechselndes Promi-Duo an. Das neue Konzept sorgt jedoch nicht für Begeisterung. "Das neue Format gefällt mir nicht. Zu viel Gerede und irgendwie ist es dieses Mal alles so durcheinander", findet eine Instagram-Userin. Ein anderer beschwert sich: "Das ist für mich der schlechteste Staffelauftakt von allen Staffeln ever! Nur 5 Figuren über 3 Stunden Sendung. Was soll das?" Auch die vielen Werbeunterbrechungen sorgen für Unmut im Netz. Ein eingefleischter Fan kommentiert wütend: "Bin gerade mega enttäuscht. Ich schaue TMS seit Tag 1, aber heute hat man mir die Lust darauf genommen. Nur die Hälfte der Masken auf der Bühne und dann die gleiche Zeit. Die ganze Show besteht nur aus Werbung. Und dann diese lächerliche Team-Version. Echt enttäuschend."