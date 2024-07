"The Real Housewives of Munich": Drama vorprogrammiert! Sie mischen die Münchner Schickeria auf

Achtung, jetzt wird geprotzt! Auf RTL+ mischt ab sofort eine neue Girl-Gang die Münchner Schickeria auf: Sechs Frauen zwischen 31 und 46 treffen in "The Real Housewives Of Munich", dem deutschen Ableger des US-Kultformats, aufeinander und zelebrieren ihr High Society-Leben. Ob durch Heirat, Erbschaft oder tatsächlich Arbeit, die Damen haben Millionen auf dem Konto – und geben sie nur zu gern aus: beim Luxus-Shopping, beim Gourmet-Dinner oder bei einem Helikopter-Trip nach St. Moritz. In jeder neuen Folge schmeißt eine der Glamour-Diven eine besondere Party. Doch klar: Die obligatorischen Bussis gleichen hingehauchten Giftpfeilen und selbst die netteste Lady zeigt ihre wahres (und auf wundersame Weise verjüngtes) Gesicht, wenn über die Rivalin abgelästert wird ...