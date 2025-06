"The Summit" auf Prime Video: Diese Reality-Stars kämpfen um eine Million Euro

Mit der deutschen Adaption der australischen Erfolgs-Show "The Summit" geht ein neues Reality-Format an den Start, das alles andere als gewöhnlich ist. Zwölf Prominente werden in die Wildnis der neuseeländischen Berge geschickt – mit nur einem Ziel: gemeinsam einen Berggipfel zu erreichen und dabei die höchste Gewinnsumme der deutschen Reality-TV-Geschichte zu ergattern.