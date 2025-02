Sam Dylan packt aus: "Eskalation"! Das ist hinter den Kulissen des Dschungelcamp-Nachspiels wirklich passiert

Nach der Ausstrahlung der Sendung hat sich nun Sam Dylan (34) bei Instagram zu Wort gemeldet und behauptet, dass das, was gezeigt wurde, nicht alles ist, was bei dem Dreh passiert sein soll. "Ich kann euch sagen, es wurde wahnsinnig viel rausgeschnitten!", so der Reality-TV-Star. "Wahrscheinlich wird die Eskalation, die zum Schluss hinten in der Lounge passiert ist, auch nicht mehr gezeigt."