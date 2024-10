"The Voice of Germany": Programmänderung! ProSieben verschiebt Show

Endlich ist "The Voice of Germany" zurück! Seit dem 26. September können wir uns wöchentlich wieder über zwei Folgen der beliebten Castingshow freuen. Yvonne Catterfeld (44), Samu Haber (48) und Mark Forster (41) sind als altbekannte Gesichter in der diesjährigen "The Voice"-Jury wieder dabei. Frischen Wind auf die Juryplätze bringt der Musiker Kamrad (27). Doch in dieser Woche müssen die Fans ihre Sehgewohnheiten ändern. Denn die Show muss ihren Sendeplatz räumen.