Thea Gottschalk: Nach vier Jahren! Für sie bricht eine Welt zusammen

Es ist eine Schock-Nachricht. Auf Instagram veröffentlichte Thea ein Foto aus ihrer Villa in Malibu und schrieb: "Vier Jahre habe ich in dem Haus wohnen dürfen. Leider hat es mir nie gehört und deshalb heißt es: Malibu Goodbye. Ich muss weiterziehen.“ Was steckt dahinter? Angeblich hatte Gottschalk das Anwesen seiner Ex nach der Trennung für mehrere Millionen gekauft. Warum muss die 79-Jährige nun aber so abrupt ausziehen?

Währenddessen genießt der TV-Star sein Leben mit "Traumfrau" Karina, soll mit ihr sogar eine Hochzeit planen. Noch dazu haben sich die beiden gerade ein Haus in der Nähe von München gekauft. All das muss für Thea ein Stich ins Herz sein. Aber nicht nur das scheint sie zu bedrücken. Auf Instagram veröffentlicht sie aktuell Fotos ihrer verstorbenen Maine-Coon-Katzen Pearly und Lucilly. Thea scheint in traurigen Erinnerungen förmlich zu schwelgen ...

