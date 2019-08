Theresia Fischer: Bitteres Familien-Drama! Jetzt kommt alles ans Licht

Eigentlich ist Theresia Fischer für ihre aufgedrehte, verrückte Art bekannt. Doch bei "Promi " zeigt sie auch ihre verletzliche Seite. Jetzt offenbarte sie das schwierige Verhältnis zu ihrer Familie.

Theresias Vater bezeichnet sie als "ekelhaft"

Theresias Eltern akzeptieren nicht, dass sie mit einem 27 Jahre älteren Mann zusammen ist. "Mein Vater hat zu mir gesagt: 'Du könntest alles von mir haben, hättest du dich nicht so entwickelt, wie du jetzt bist'. Weil ich mit einem Mann zusammen bin, der sowieso bald in die Kiste steigt und ich ekelhaft bin. Er hat es mir ins Gesicht gesagt", erzählte sie unter Tränen. "Wir haben alles probiert, ihnen Briefe geschrieben – Nichts!" Die beiden erschienen sogar nicht zu der Hochzeit ihrer Tochter.

"PBB"-Theresia: Drama um ihre Ehe!

Theresia ist glücklich mit ihrem Mann

Doch Theresia steht hinter ihrem Mann Thomas. "Ich denke nicht daran, was vielleicht in 20 Jahren sein könnte. Lieber 20 schöne Jahre, die man gemeinsam verbringt, als 20 Jahre in einer Beziehung, in der es nicht richtig läuft und keiner den Mut hat, sich zu trennen", erklärte das Model. "Man weiß doch sowieso nie, wann das Schicksalsende kommt. Wenn ich nur nach einer vermeintlichen Sicherheit gehen würde, wäre ich Lehrerin geworden."

Ob sich die die drei nach Theresias Tränen-Beichte wohl wieder annähern?

