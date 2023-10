Thomas Danneberg: Der Synchronsprecher ist tot

Thomas Danneberg ist tot. Der berühmte Synchronsprecher ist nun im Alter von 81 im Beisein seiner Ehefrau Leni gestorben, das berichtet sie der "Bild": "Thomas ist am Samstag in meinem Beisein in unserem Haus am Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben."

Nachdem der Synchronsprecher 2017 gestürzt war, hatte er mich schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, berichtet seine Witwe weiter: "Nach einer Nerven-OP und dem Sturz 2017 hatte Thomas leider mit gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen. Ihm war wichtig, nicht irgendwo im Krankenhaus gehen zu müssen. Wir konnten bis zum Schluss gemeinsam zu Hause bleiben."