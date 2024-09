Thomas Gottschalk: Seine 7 fiesesten Läster-Attacken

7 fiese Läster-Attacken von Thomas Gottschalk: Barbara Schöneberger

An seiner RTL-Kollegin Barbara Schöneberger lässt er kein gutes Haar: "Am Anfang habe ich gedacht, aus der könnte was werden, wenn sie nicht so wild wäre." Und weiter: "Wenn der die Augen rausploppen, da musst du dann rechtzeitig in Deckung gehen." Autsch!