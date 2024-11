Thomas Gottschalk: Babyfreude mit 74 - Es ist ein Mädchen!

Wie die Enkelin von Gottschalk heißt, sei derzeit nicht bekannt. Jedoch soll laut Informationen der "Bild"-Zeitung das kleine Mädchen vor zwei Wochen in den USA das Licht der Welt erblickt haben. Doch wer sind die stolzen Eltern? Bei diesen handelt es sich um Gottschalks jüngsten Sohn Tristan (35) und seiner Partnerin Alexa (34), die er letztes Jahr in New York geheiratet hat, wo das glückliche Ehepaar derzeit auch zusammenlebt. Es ist das erste Kind, das aus deren Ehe hervorgeht. Tristan hat aber bereits aus einer früheren Beziehung ein Kind, das sogar schon im Teenageralter ist.

Mit der kleinen Tochter sind die Gottschalks wieder gewachsen. Bislang schweigt die ganze Familie jedoch zu dem Nachwuchs. Selbst der ehemalige "Wetten, dass…?"-Moderator will sich dazu bislang nicht großartig äußern. Dennoch dürfte es sicherlich für alle aus den engeren Kreisen große Freude bereitet haben. Unter anderem auch für Oma Thea, die inzwischen mit Thomas Gottschalk geschieden ist. Sie war damals mit ihrem Ex auf der Hochzeit von Sohnemann Tristan. Dass ihr Sohn die wahre Liebe gefunden, hat ihr sichtlich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert – und das dürfte sicherlich auch die kleine Enkelin geschafft haben.