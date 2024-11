Geheime Pläne: Kehren die Geissens nach Deutschland zurück?

In einem Interview mit "BILD" verriet Robert Geiss, dass eine bestimmte Stadt das Herz seiner ganzen Familie gestohlen habe: Und zwar München! Kein anderer Ort in Deutschland habe wohl die Geissens so sehr beeindruckt, wie die Bayernhauptstadt. "Nur München kann es in Deutschland mit Monaco aufnehmen", meint Robert.

Für Ehefrau Carmen käme keine andere Stadt infrage. Wenn sie und ihre Familie in Deutschland leben müssten, dann nur in München. "Die Stadt hat die Nähe zu Österreich, man ist schnell am Gardasee. München ist das deutsche Monaco", schwärmt die 59-jährige von der bayerischen Landeshauptstadt.

Das ist jedoch nicht das einzige, das die Geissens hier hinzieht. Denn ganze Familie verfolgt den FC Bayern. Erst vor kurzem waren die Geissens bei einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart anwesend, wo sie ihren Lieblingsverein anfeuerten. Der absolute Lieblingsspieler für Tochter Davina (21) sei sogar Fußball-Star Jamal Musiala (21).