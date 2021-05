Thomas Gottschalk: Bittere Ehe-Bilanz! Warum tut er Thea das an?

Doch der Entertainer wird nicht müde, seine Verliebtheit wieder und wieder mit der Nation zu teilen. Dieses Mal verglich er Karina sogar mit der 1982 verstorbenen Monegassen-Fürstin Grace Kelly, für die er schon als junger Mann geschwärmt habe: "Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahekommt", sagt Gottschalk ganz jugendlich-unbekümmert. Ist er sich der Tragweite dieser Worte bewusst? Während man Karina tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ehemaligen Hollywood-Star zusprechen kann, war und ist Thea ein komplett anderer Frauentyp. Aber die verbale Ohrfeige für seine Ex tut sogar doppelt weh: War es denn nie Thommys Traum, mit Thea alt zu werden?