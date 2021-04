Thomas Gottschalk: Jetzt packt er über sein Testament aus

Wie Thomas nun berichtet, macht es für ihn keinen großen Sinn, in den USA ein Testament zu verfassen. Der Grund: Die dortige Politik stellt ihn immer wieder vor eine Reihe von Herausforderungen. Als Gast bei "Maischberger" erklärt er: "Ja, man muss sehen, wie sich das dort entwickelt, aber die Amerikaner sind, wie ich bereits gesagt habe, sehr viel eher bereit, die Politik zu erdulden als unser einer." Thomas ergänzt: "Ich habe ja mehrfach daran gedacht, so Testament und die entsprechenden Legungen, wie teilt man das alles auf." Weiter fügt Thomas hinzu: "Also es lohnt sich gar nicht, da irgendwo in irgendeiner Form vorzusorgen, offensichtlich haben dort die Präsidenten schon die Möglichkeit, grundlegende Dinge zu tun, was bei uns ja eher nicht passiert." Definitiv ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in die Gedankenwelt von Thomas geben.

Ob uns der Moderator in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...