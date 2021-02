Thomas Gottschalk: Jetzt ist es aus und vorbei

Nach seinem Auftritt bei der "WDR"-Talkshow "Die letzte Instanz" entbrannte gegen Thomas Gottschalk ein regelrechter Shitstorm. So wurde dem Entertainer vorgeworfen, dass er rassistische Aussagen getroffen hat. Für Thomas alles andere als leicht. So musste er sich vor einer Reihe von Anfeindungen verantworten. Doch was denkt Thomas über die Angriffe gegen seine Person? In einer ehrlichen Beichte bricht er nun sein Schweigen und verschafft Klarheit...