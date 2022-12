Thomas Gottschalk: Bitteres Aus! Die Flamme der Liebe ist endgültig erloschen

Das Ehe-Aus erfüllt ihn nicht mit Stolz

"Ich bin ein glücklicher Mann", erzählt er jetzt in einem Interview. "Ein glücklicher Mann, der nicht stolz darauf ist, dass seine Ehe nach 40 Jahren in die Brüche gegangen ist. Aber ich habe mich einfach in Karina verliebt. Das ist keine Frau, die hofft, dass ich sie über rote Teppiche schleife oder die selbst vor die Kamera möchte."

Aber all das wollte doch auch Thea niemals. Bis heute hält sie sich im Hintergrund. Seit der Trennung vor knapp vier Jahren hat sie nicht ein böses Wort über ihren Gatten verloren. Was also ist so besonders an seiner Neuen? "Karina liebt den Thomas und nicht den Gottschalk. Und ich bin total in sie verknallt." Verknallt also. Wie ein Teenager. Dann wollen wir doch mal abwarten, wie lange diese Teenie-Romanze am Ende hält.