Thomas Gottschalk: Egoistisches Verhalten! So sehr leidet seine Ex

Thomas Gottschalk und seine neue Gefährtin Karina Mroß lieben Weihnachten. Und sie erzählen allen, wie schön sie das Fest als Patchwork-Familie planen – mit seinen Kindern aus Kalifornien und New York, den Enkeln und ihrer Tochter samt Anhang. Karina serviert Rinderbrühe, Carpaccio, Gans, Klöße und Rotkohl. Vor der Bescherung gibt es Champagner. An den Feiertagen wird ein Käse- oder Fleischfondue in einem Restaurant bestellt. Das hört sich toll an. Nur leider fällt eine Frau bei den Planungen fürs Fest hinten runter: Gottschalks Noch-Ehefrau Thea in Malibu, der er das Leben schwer macht. Auch sie hätte ihre Enkel und Kinder gerne gesehen an Heiligabend. Von wegen: Fest der Liebe! Gibt es nun Zoff mit der Ex wegen Weihnachten?