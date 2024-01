Thomas Gottschalk: Er schießt erneut gegen Shirin David

In seinem Podcast "Die Supernasen" spricht Thomas jetzt mit seinem Kollegen Mike Krüger (72) erneut über Shirin und hat offenbar immer noch eine klare Meinung zu ihrem Feminismus-Image: "Shirin sieht ja nicht mehr so aus, wie sie mal ausgesehen hat. Und man kann mir nicht erzählen, dass es ein Zeichen von Feminismus ist, wenn man sich hübscher machen lässt", so der 73-Jährige und behauptet, Frauen würden dies nur tun, um Männern besser zu gefallen. Shirin David schweigt bislang zu Thomas Kommentar...