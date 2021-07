Thomas Gottschalk: Finanzieller Ruin - Jetzt packt seine Schwester aus

Anfang 2020 entschloss sich die Blondine, als Persönlichkeits-Coach zu arbeiten. Ihre Kunden: Manager, Berufseinsteiger, Jung-Unternehmerinnen, Studenten. Doch die Pandemie machte ihr einen Strich durch die Rechnung. "Es gibt ein lateinisches Sprichwort: 'Die Götter küssen die Erfolgreichen! Manchmal frage ich mich, na gut, wo sind die Götter und wann küssen sie mich endlich?!'", erklärt Raphaela in einem Instagram-Video. Und in einem weiteren gibt sie sogar ehrlich zu: "Viele von uns sind gerade in einer beruflich schwierigen Phase, auch bei mir als Selbstständige – eine große Katastrophe!" Oha, das klingt dramatisch! Aber warum greift Thomas ihr nicht unter die Arme? Dessen Vermögen wird immerhin auf stolze 90 Millionen Euro geschätzt. Da könnte er doch eigentlich ohne Probleme etwas davon abgeben ...