Thomas Gottschalk: Warum tut er Ex-Frau Thea das nur an?

Kurz nach dem Feuer-Drama folgte dann auch das Beziehungs-Aus. Und das nach 42 Jahren Ehe! Thomas Gottschalk (71), der seiner neuen Herzensdame Karina Mross (58) komplett verfallen zu sein scheint, schwärmt jetzt: "Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahekommt", tönt die "Wetten, dass..?"-Legende. Karina erinnere ihn so sehr an seine Traumfrau aus Jugendzeiten, Grace Kelly († 52).

Ein Schock für jede Ehefrau! Denn seine verliebten Sätze vermitteln den traurigen Eindruck, als ob er die Zeit mit Thea, mit der er noch immer verheiratet ist, nicht nur ganz vergessen hat– es wirkt auf manche so, als ob sie ihm gar nichts wert gewesen wäre!

Doch es kommt noch schlimmer. Gottschalk macht auch öffentlich alle Hoffnungen der Fans auf eine Rückkehr zur Noch-Ehefrau zunichte: "Es gibt keinen Neuanfang mit Thea", stellte er jetzt klar. Wie bitter wenn man so viele Jahre miteinander verbrachte!