Thomas Gottschalk: Große Angst um Thea! Plötzlich ist alles anders

Sie hat das alles vor zwei Jahren schon einmal mitgemacht: Der beißende Rauch, die Gluthitze, die Panik! Kalifornien brennt erneut und Thea Gottschalk (74) durchlebt in Malibu den größten Albtraum ihres Lebens zum zweiten Mal! Ihr Noch-Ehemann Thomas Gottschalk (70) dürfte sich in Deutschland große Sorgen um sie machen, denn Thea ist gefangen in der Feuerhölle.

Thomas Gottschalk muss jetzt für Thea da sein

Sie lebt allein in Malibu, doch der Moderator steht in ständigem Kontakt mit ihr. 42 Ehejahre, zwei Kinder und zwei Enkelkinder sind ein starkes Band und er fühlt sich ihr noch immer sehr nahe, obwohl er sich 2018 in die Controllerin Karina Mroß (58) verliebte. Die Blondine ist ein ganz anderer Typ als seine Thea. Die hielt sich immer im Hintergrund, ließ Thomas glänzen. Karina dagegen liebt das Rampenlicht, ist dominant. Gerade jetzt, in diesen schwierigen Zeiten, wird das immer klarer.