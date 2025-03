Thomas Gottschalk & seine Karina: Fieser Seitenhieb gegen Thea

Jede Aussage ein Stich mitten in Theas Herz. Karina zum Beispiel erklärt: "Ich bin mir von Anfang an sicher gewesen: Wenn ich noch einmal heirate, dann den. Oder keinen. Wir haben ein Märchen an Ehe. Er trägt mich auf Händen, geizt nie mit Komplimenten, bringt mir jeden Morgen einen Kaffee ans Bett. Einfach süß."

Das ist immer noch nicht alles. Weiter sagt sie: "Thomas sagt mir jeden Tag: 'Ich liebe dich.' Das machen nicht viele Männer. Ich glaube, er sagt das so frei und schön, weil er sich sicher fühlt. Ich bin in Thomas nach wie vor richtig verknallt." Ja, aber: Hat er sich in dem halben Jahrhundert mit Thea etwa nicht sicher gefühlt? Thomas selbst wird noch deutlicher. "Ich habe Karina geheiratet, weil ich das Gefühl habe, von ihr geliebt zu werden. Und weil ich an ihrer Seite wieder an die Zukunft glaube."

Dass sich Thea dabei der Magen umdreht, ist verständlich. Und man fragt sich: Warum hat er eigentlich Ja zu Thea gesagt, mit ihr eine Familie gegründet? So schlimm kann es doch nicht gewesen sein… Also, Thomas und Karina, denkt doch bei euren "Frühlingsgefühlen im Herbst" daran, dass ihr auch jemanden verletzen könntet. Oder wollt ihr das?