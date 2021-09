Thomas Gottschalk: Herber Schlag für Thea! Er und Karina haben schon Ringe gekauft

Bei der RTL-Liveshow "Denn sie wissen nicht, was passiert!" verlor Gottschalk bei einer Aufgabe seinen Ring und geriet in Panik. Bei der Nachfrage, ob es sich um seinen Ehering handelt, sagte Tommy: "Ja, nein, aber so fast." Später klärte er die Such-Aktion auf: Karina und er tragen die gleichen Ringe – als Symbol ihrer Liebe. Eine Verlobung ist es also (noch!) nicht.

Wäre auch gar nicht möglich. Denn bislang ist der Show-Dino nicht von Thea, mit der er seit 1976 verheiratet ist, geschieden. Trotzdem ist die öffentliche Liebes-Säuselei für die verlassene Ehefrau von Tommy eine Zumutung. Das hat sie einfach nicht verdient...