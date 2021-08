Thomas Gottschalk: Intime Sexbeichte

Bei der "SWR"-Show "Gottschalk feiert: Noch mal 18!" machte Thomas mit seine prominenten Gästen eine Reise in ihre Jugend und plauderte über allerhand Themen, die in dem Alter relevant waren. Thomas ließ es sich dabei nicht nehmen, ein paar Erlebnisse aus seiner Vergangenheit zu schildern. So berichtetet der Showmaster unter anderem, wann er sein erstes Mal hatte. Thomas erklärt: "Ich war 21". Doch damit nicht genug! Auch zum Thema Zungenkuss hat Thomas einiges zu sagen: "Ich habe nach meinem ersten Zungenkuss noch gedacht: 'Um Gottes willen, die ist schwanger!'" Wow! Allerdings sorgte nicht nur Thomas in der Show für mächtig Trubel! Auch Maite Kelly und Horst Lichter ließen die ein oder andere Bombe aus ihrem Liebesleben platzen.

Ob uns unsere Promis in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr pikanten Details dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt....