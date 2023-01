Thomas Gottschalk: Jetzt bricht Ex Thea ihr Schweigen

Man mag sich kaum vorstellen, durch was für eine Hölle seine Noch-Ehefrau Thea ging – abserviert nach 40 gemeinsamen Jahren für eine Jüngere. "Es war nicht einfach für sie, damit fertig zu werden", gibt Gottschalks Sohn Roman zu, "die Zeit war unfassbar schwierig." Inzwischen habe sich Thea aber wohl damit abgefunden und "lebt ihr Leben" mit ihren Freunden, ihren Söhnen und deren Frauen und Kindern in ihrem Zuhause in Malibu.

Aber es gibt immer noch Stunden, in denen der Schmerz ungebremst hochkommt. Nämlich dann, wenn Thomas Gottschalk">Thomas Gottschalk mit seiner Karina in der Öffentlichkeit auftritt. Früher habe man versucht, "so wenig wie möglich privat in Erscheinung zu treten", soll Thea Freunden verraten haben. Jetzt könne man offenbar nicht genug davon bekommen. Für die 76-Jährige waren die Patchwork-Fotos von Thomas und Karina mit den gemeinsamen Kindern und Enkeln ein Schlag in die Magengrube. "Weil es so wirkt, als gäbe es mich in der Familie nicht mehr." Theas Anti-Kummer-Strategie: Sie will nicht mehr über das Leben ihres Noch-Ehemannes informiert werden. Gute Idee.

Thomas Gottschalk: Bittere Trennung! Jetzt packt er aus. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: