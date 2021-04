Thomas Gottschalk: "DSDS"-Aus! Er macht es offiziell

Zwischen Thomas und Dieter gab es immer wieder Zoff. Beispielsweise ätzte der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator in seinem SWR3-Podcast: "Dieter ist Geschichte, ich bin Legende." Klar, dass sich der Poptitan das nicht gefallen ließ. "In der Welt der Egomanen spielt er einer eigenen Liga", schimpfte er auf Instagram. "Der erzählt seit Jahren Lügen über mich. Wenn ich erzählen würde, was ich von ihm wüsste, kann der einpacken."