Thomas Gottschalk: Karriere-Aus offiziell! "Ich verabschiede mich"

Thomas Gottschalk deutete an, sich endgültig aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. In einem Instagram-Post vom 16. September verkündete Gottschalk: "Stefan Raab kehrt zurück – ich verabschiede mich! Mit einem Buch, in dem ich nicht nur über die Zeit nachdenke, in der wir leben, sondern diese auch offen anspreche." Er erklärte weiter: "Ich beschwere mich nicht, ich wundere mich nur. Laut wie eh und je! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet werden."