Günther Jauch: Völlig ahnungslos! Rätsel um "Wer wird Millionär?"-Special

Die "3-Millionen-Woche" ist jedoch nicht das einzige Highlight in diesem Jahr. Die beliebte Quizshow feiert nämlich ihr 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass hat RTL ein einzigartiges Special angekündigt, bei dem selbst Moderator Günther Jauch nicht weiß, was ihn erwartet – eine Premiere in der Geschichte der Sendung!

In einer Mitteilung von RTL heißt es: "Günther Jauch hat keine Ahnung, was in der XXL-Sendung auf ihn zukommt." Die Sendung wird am 17. Oktober 2024 um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt, eine Woche vorher ist sie bereits auf RTL+ zu sehen. Die Jubiläumsshow wird somit etwas später als das eigentliche Jubiläumsdatum gesendet, denn die erste Folge von "Wer wird Millionär?" lief am 3. September 1999.