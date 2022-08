Thomas Gottschalk nach Trennung von Thea: Jetzt treibt er es endgültig auf die Spitze

Wenn er in einem Restaurant anruft und sich mit dem Namen "Gottschalk" meldet, bekommt er immer einen Tisch. Niemand würde es wagen, ihm eine Absage zu erteilen. Weil in dieser Stadt "die Nennung meines Namens noch etwas bewirkt", protzt Gottschalk.

In seiner alten US-Wahlheimat Kalifornien, wo er mit Ex Thea (77) lebte, war das hin gegen anders. Dort musste er in Restaurants seinen Namen buchstabieren. Damals schätzte er die stille Anonymität. Heute kann es nicht aufgeregt genug sein!

Passenderweise hat König Gottschalk eine Königin an seiner Seite, der der große Auftritt ebenfalls liegt: Lebensgefährtin Karina (60). Wenn die beiden durch Baden-Baden flanieren, ziehen sie alle Blicke auf sich. Nur vor ihnen verbeugen wollte sich bisher noch keiner...