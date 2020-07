Thomas Gottschalk: Neue Demütigung für seine Thea

Was will er damit nur bezwecken? Thomas Gottschalk (70) hat sich eine Luxus-Immobilie in Malibu zugelegt. Ein Liebesnest mit seiner Karina (59) – ganz in der Nähe seiner Noch-Ehefrau. Was für eine erneute Demütigung für Thea (75)!

Seit 2019 wohnt der Entertainer mit seiner Freundin in Baden-Baden. Das Leben in der badischen Idylle scheint Thomas aber nur bedingt zu gefallen. In Kalifornien will der gebürtige Franke seinen Lebensabend genießen, um näher bei seinen Söhnen zu sein.

Thomas Gottschalk rückt Thea auf die Pelle

Nur 25 Autominuten von seiner damaligen Mühle entfernt besitzt Thomas eine Traumvilla am Lake Malibou. Besonders taktlos ist dabei: Thea wohnt nur eine halbe Stunde entfernt.