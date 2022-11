Thomas Gottschalk & Dieter Bohlen: Bittere Vorwürfe! Jetzt eskaliert der Zoff in aller Öffentlichkeit

Gut möglich, dass Dieter Bohlen einfach eifersüchtig auf Thomas Gottschalk ist. Er selbst ist nach seiner einjährigen TV-Pause, in der er durch Schlagerstar Florian Silbereisen (41) ersetzt wurde, ein letztes Mal in der Jury der RTL-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" zurückgekehrt. Doch die hat schlechte Einschaltquoten. Seinem Kontrahenten wird hingegen noch einmal die ganz große Bühne bereitet. Am 19. November moderiert Thomas Gottschalk live im ZDF die Kult-Sendung "Wetten, dass. .?". Eine Topquote und jede Menge Aufmerksamkeit sind ihm also gewiss.

Das dürfte der Poptitan ihm so gar nicht gönnen. Vor allem, weil Thomas Gottschalk, nachdem er 2021 bei den "DSDS"-Liveshows für den kranken Dieter Bohlen eingesprungen war, über die Sendung frotzelte: "Mein Auftritt bei 'DSDS' hat sich mit dem Finale erledigt. Ist sowieso mehr Götterdämmerung als Titanenkampf." Wetten, dass diese Äußerung Dieter Bohlen bis heute wurmt?