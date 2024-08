Thomas Gottschalk & Karina: Heimlich Hochzeit im Schwarzwald? Die Indizien sprechen dafür

Jetzt ist auch Zeit für die Flitterwochen. Denn die schöne Villa, die Gottschalk in Gräfelfing gekauft hat, wird für seine Königin des Herzens noch komplett renoviert und umgebaut. Für das neue Schloss zieht das Brautpaar von Baden-Baden in die Nähe von München. "Ich bring euch den Bub wieder heim", erklärte Karina den Einheimischen. Recht hat sie. Denn Thomas lebte mit seiner Familie – also mit Ex-Frau Thea (78) – viele Jahre im oberbayerischen Inning. Dort wurde im November 1982 der erste Sohn geboren. Bemerkenswert, dass er mit seiner Neuen in die Region zurückkehrt, an dem er mit seiner Ex und den Kindern so glücklich war? Ob das ein gutes Omen für die Zukunft mit Karina ist? Thea war zu dem geheimen Treffen auf dem Dollenberg übrigens nicht eingeladen – obwohl sie zu der Zeit in Deutschland war. Sohn Roman posierte auf Instagram stolz mit Mama und Champagner. Ob sie wohl auf die Hochzeit von Thomas und Karina angestoßen haben?