Thomas Heinze: K.-o.-Tropfen! Horror-Nacht in Berlin

Die schockierende Wahrheit: Die Getränke waren manipuliert! Auf dem Weg spürte der Schauspieler, dass etwas nicht stimmte. "Was ist denn los mit uns?", fragte er sich. Das Gehen war anstrengend, seine Beine fühlten sich ganz schwer an. Zum Glück schafften sie es in die sichere Zuflucht ihres Zuhauses. "Jackie ist sofort auf die Toilette gegangen und hat sich übergeben", erinnert sich der Schauspieler. Währenddessen saß er verwirrt auf der Couch. Warum ihre Drinks präpariert wurden, kann er nur raten. Thomas Heinze glaubt, dass es dem Täter womöglich um Geld ging. Er und Jackie schafften es nur nach Hause, weil zu wenig K.-o.-Tropfen im Drink waren. "Für unsere Größe waren die nicht richtig dosiert." Glück im Unglück – aber was für ein Albtraum!