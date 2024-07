Thomas Müller: Das sagen Kollegen und Freunde zu seinem DFB-Aus

Bastian Schweinsteiger (39) und Thomas Müller spielten jahrelang gemeinsam für den DFB und den FC Bayern. "Lieber Thomas, was für eine unglaubliche Reise mit dem DFB-Team! Gemeinsam durften wir viele großartige Siege und bittere Momente im Trikot mit dem Adler auf der Brust erleben - mit dem Höhepunkt 2014 in Brasilien. Danke für alles, was du für das deutsche Trikot getan hast. Deutschland kann stolz auf dich sein! P.S.: Im Bayern-Trikot geht es hoffentlich noch die ein oder andere Saison erfolgreich weiter", schreibt Schweinsteiger auf X.

Auch Tennis-Profi Boris Becker (56) nimmt Abschied, teilt das Statement von Thomas Müller in seiner Story und schrieb: "Danke Dir, Thomas". "Wirst fehlen. Tadelloser Typ. Ein ganz Großer. Menschlich, als auch sportlich. Nur das Beste für dich", schreibt Ex-Handballprofi Stefan Kretzschmar (51).