Thomas & Thea Gottschalk: Trennung!

muss gerade eine schwere Zeit durchmachen. Vor vier Monaten verlor er sein Haus in Malibu durch die schlimme Feuer-Katastrophe. Thea konnte gerade noch mit ihren Katzen fluchten. Jetzt der nächste Schock...

Das ist der Trennungsgrund

Rechtsanwalt Christian Schertz bestätigte gegenüber der "BILD"-Zeitung, dass sich Thomas und seine Frau Thea getrennt haben. Vor wenigen Wochen haben sie ihre Entscheidung ihren Söhnen Roman und Tristan mitgeteilt haben. Der Grund für das Liebes-Aus? Thomas soll Anfang des Jahres eine neue Frau kennengelernt haben.

In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte, dass es zwischen Thomas und Thea kriselt. Die beiden wurden fast gar nicht mehr zusammen gesehen. Thea hielt sich hauptsächlich in einem Appartement in New York auf.

Die Liebesgeschichte von Thomas und Thea

Thomas und Thea galten als DAS deutsche Vorzeigepaar. 1972 lernten sie sich auf einem Medizinball kennen. Vier Jahre später folgte die Hochzeit. 1982 kam Sohn Roman auf die Welt, 1989 adoptierte das Paar Sohn Tristan. Mitte der 90er zog die Familie nach Malibu, um den Kindern ein Leben fernab des Trubels zu ermöglichen.