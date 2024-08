Thommy Schmelz: Horror-Diagnose! Große Sorge um den "Goodbye Deutschland"-Star

Eigentlich wollte das Ehepaar eine Auszeit auf einer Kreuzfahrt genießen. Doch Thommys Gesundheit machte ihnen einen Strich durch die Rechnung: "Am nächsten Morgen hatten wir Seetag auf dem Weg nach Madeira. Da ging es Thommy so schlecht, dass er von sich aus gesagt hat, er geht mal zum Doktor", berichtet Kathrin. Der Schiffsarzt lässt ihn sofort auf die Intensivstation bringen, wovon er einen Tag später dann in ein Krankenhaus in Madeira verlegt wurde. Die Diagnose ist ernst: "Sie sagten, es wäre sehr ernst, er hätte ganz viel Wasser im Bauch und die Organe arbeiten nicht richtig", erzählt seine Frau. Da Thommy schon bald nicht mehr transportfähig sein soll, raten ihr die Ärzte, mit ihrem Mann schnellstmöglich zurück in ihre Wahlheimat Mallorca zu fliegen. Doch dafür fehlt das Geld. Das Team von "Goodbye Deutschland" übernimmt die Kosten, Thommy kommt auf Mallorca sofort wieder auf die Intensivstation.