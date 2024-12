Thorsten Legat: Maske gefallen! Sein Lügengerüst bricht zusammen

Achtung, Spoiler! Wer die neuesten Folgen von "Das große Promi-Büßen", die bereits bei Joyn abrufbar sind, noch nicht gesehen hat, sollte nicht weiterlesen!

Nach seinem Sohn Nico ist Thorsten mit der Runde der Schande dran. Dabei kann er sich gar nicht vorstellen, dass ein Thorsten Legat büßen muss. Doch Olivia Jones (55) zieht ihm schnell den Zahn. Sie zeigt ihm Videos aus dem Dschungelcamp, in denen er einen frauenverachtenden Spruch nach dem nächsten raushaut. Doch damit nicht genug! Angeblich hat Thorsten bei einem Besuch von Nico und seiner damaligen Freundin Sarah Liebich (25) gesagt: "Nico, es wird mal wieder Zeit, eine andere Frau zu f***en!" Doch Thorsten hat eine andere Version auf Lager: "Nein, das war nicht so! Wir wurden eingeladen zu meinem Sohn. Ich habe meinen Sohn beobachtet und habe ihn gefragt: 'Was ist mit dir los?' Er hat geantwortet: 'Ich habe keinen Bock mehr, die Alte zu vögeln.' Dann habe ich zu ihm gesagt: 'Mach Schluss und hol dir was anderes zum Vögeln'. Sie war in der Küche und war gar nicht dabei", erklärt er. Als Nico die Aufnahmen sieht, kann er es nicht fassen.